Никол Пашинян: Разве армянам нужна была Шуша?

“Говорят, что “Шуши продали”… Кто продал Шуши? Если Шуши и продали, то за последние 30 лет, потому что Шуши был несчастным, бесцветным городом. Нам был нужен Шуши? А если был нужен – почему он был в таком состоянии? Мне сейчас говорят – а почему инаугурация президента Карабах а была проведена в Шуши? Представляете, в течение 30 лет вся армянская политическая элита считала, что Шуши – это город в Нагорном Карабах е, и президент Карабах а не имеет права там проводить мероприятия. Вот где был сдан Шуши”, - заявил Пашинян с трибуны Национального собрания.

По его словам, эти территории не в октябре были сданы, эти территории сдавали 30 лет, когда там все зарастало сорняками.

Пашинян отметил, что за последние 30 лет мы жили по следующей логике: исключение войны и ни пяди земли врагу. “Мы даже не заметили, что между ними есть противоречия”, - сказал он.

“За последние два с половиной года мы сделали этот выбор. Может, это был плохой выбор. Может, мы не поняли, что не успеем поработать над этим выбором, и мы проиграли в этом выборе. Лично я несу за это всю ответственность. За последние 30 лет надо было пересмотреть модель патриотизма, которая коренилась в нашем сознании: заплачу, освобожусь от службы армии”, - сказал Пашинян, отметив, что общественность должна потребовать от него ответа, но и он тоже должен потребовать ответа от многих.