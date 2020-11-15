Пашинян призвал к окончательному решению карабахского вопроса

Карабах ский конфликт должен быть урегулирован окончательно, чтобы не оставлять его в наследство следующему поколению, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента, отвечая на вопрос депутатов.

"Окончательное урегулирование карабахского конфликта должно быть той важной целью, которую мы ставим перед собой, чтобы не оставлять ее в наследство последующим поколениям. Если мы уже достигли этой точки, то должны собрать свою решимость и пойти до окончательного решения, тем самым мы сослужим большую службу следующему поколению", - сказал Пашинян.

По его словам, для этого необходимо консолидировать все усилия, чтобы достичь по возможности хорошего и приемлемого решения, и позиция народа Нагорного Карабаха очень важна.

"Для этого народ Нагорного Карабаха должен жить в Нагорном Карабахе, а народ Армении – в Армении, чувствовать себя защищенными, иметь возможность действовать и работать, формировать доходы, иметь возможность обогащения, а также возможность творческой работы. Эти все вопросы еще необходимо проанализировать", - сказал Пашинян.