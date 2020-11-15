Глава Союза армян России Пашиняну: «Хватит, тебе никто уже не верит!» видео
Президент общественной организации "Союз армян России" Ара Абрамян рассказал, какую роль сыграл премьер-министр Армении Никол Пашинян в карабахской эскалации и капитуляции Армении, пишет Вестник Кавказа.
По словам Абрамяна, глава Кабмина Армении "жил прошлым, у него не было видения будущего".
"Сейчас он обвиняет то генералов, то Царукяна...", - заявил глава Союза армян России.
"Хватит, тебе никто уже не верит!" - заявил Абрамян, обращаясь к премьеру Армении.