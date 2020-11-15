Ванецян все же на свободе

Суд общей юрисдикции Еревана не удовлетворил ходатайство обвинения об избрании ареста в отношении экс-главы Службы нацбезопасности Армении, лидера оппозиционной партии "Отечество" Артура Ванецяна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

До этого Ванецян был задержан около суток. Однако суд освободил его, признав решение о задержании неправомерным. К тому времени в суд поступило ходатайство от СНБ об аресте Ванецяна.

Артур Ванецян был задержан 14 ноября по подозрению в совершении деяний по статьям "Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору".