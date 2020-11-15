Минтруда построит реабилитационные центры на освобожденных территориях

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в 2019 году и за прошедший период нынешнего года в городах Баку, Евлах, Нафталан, Ленкорань, Хачмаз, Шеки и Ширван после капитального ремонта и реконструкции были переданы в пользование реабилитационные учреждения.

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана будут созданы учреждения социальных услуг и реабилитации.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрено создание новых реабилитационных учреждений, чтобы лица с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья имели возможность пройти лечебно-реабилитационные процедуры.

Учреждения будут оснащены современным оборудованием. В ходе лечебно-восстановительных процедур будут эффективно использоваться и местные природные лечебные ресурсы, говорится в сообщении министерства.