Обвиняемого в подготовке убийства Пашиняна командира «Сисакан» освободили

Командира добровольческого отряда «Сисакан» Ашота Минасяна, более известного как Ашот Еркат, обвиняемого в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Армении, освободили из-под стражи, сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвокат Арама Вардеваняна.

«Прокурорами был представлен отвод, суд удалился в совещательную комнату. Решение будет обнародовано завтра в 11 часов, сейчас мы идем в следственный изолятор СНБ на улице Налбандяна, откуда выйдет Ашот Минасян, поскольку срок его заключения истекает в 19:05», – отметил адвокат.