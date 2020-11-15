Окончание войны как шанс для экономического процветания Армении новый взгляд
Потеря значительной части Нагорного Карабаха и прилегающих территорий чревата масштабными рисками для экономики Армении. Согласно последнему официальному прогнозу Минфина Армении, по итогам текущего года национальная экономика потеряет 6,8% - такая оценка почти втрое хуже первоначальных прогнозов снижения ВВП лишь на 2,6%.
И это еще сравнительно благоприятный прогноз, подозреваем, что армянские экономисты попросту боятся давать реальные цифры падения, чтобы не добавлять трагизма в ситуацию, которая и без того трагическая.
«В словосочетании «армянская экономика» одно слово лишнее, причем – любое», уже несколько лет в кулуарах говорят эксперты международных финансовых организаций, и это не ирония и сарказм, и уж тем более – не армянофобия, а горькая констатация факта.
Во многом обусловленная тем, что, как указывалось еще в 2019 году в докладе USAID «Диагностика инклюзивной ситуации в Армении», остаются закрытыми границы с восточными и западными соседями, ограничены торговые связи с южным соседом и отсутствует доступ к международным морским путям.
Проще говоря, корень экономических проблем Армении, помимо всего прочего, заключается в неблагоприятной для нее геополитической ситуации. То есть, без решения Нагорно-Карабахского конфликта и открытия границ ни о каком серьезном экономическом росте не может быть и речи. А все реформы, которые обещают местные партии, могут носить только ограниченный характер.
Парадоксально, но именно военное поражение – как воспринимают в Армении окончание Нагорно-Карабахского конфликта – может стать началом экономического расцвета Армении, как это произошло с Германией и Японией после 1945-го года.
Итогами боевых действий и достигнутыми результатами Азербайджан вполне удовлетворен. Следовательно, перед Ереваном сейчас два пути.
Первый - путь культивирования реваншистских настроений, мечты о Великой Армении, милитаризация и восприятие окружающего мира как враждебного. Финалом которого станет новая военно-политическая авантюра и новый разгром, еще более серьезный, чем в этот раз.
Второй – мирное сосуществование, использование сложившейся ситуации для открытия границ и вывода своей экономики на свет, интеграция в международную систему разделения труда через транспортные возможности вчерашних врагов – Турции и Азербайджана.
Про мифический коридор «Юг-Север» с участием Ирана нужно позабыть, хотя бы на время, поскольку проект этот, мягко говоря, очевидно не состоятелен, и избрание Байдена президентом США ситуацию в ирано-американских отношениях сильно не изменит.
Сразу скажу, что предлагаемый второй путь – сложен. И не в технических деталях его реализации, а из-за особенностей армянского менталитета. Слишком долго Ереван вел себя подобно неандертальцам – укрепился в пещере и грозил окружающим дубиной, отказываясь от любого диалога и компромиссов.
Но времена меняются, пора выходить из пещер на солнце, хотя бы ради будущего своих детей. Это ведь, согласитесь ненормальная ситуация, когда успех и будущее молодой части населения своей страны связывают не с родной землей, а с возможностью уехать на чужбину и там при помощи сородичей устроиться на теплое место.
И не только ненормальная – но и показательная. Народ не верит, что местные политические элиты способны построить нормальную страну с нормальными условиями жизни в ней, страну, где найдется место каждому армянину.
Да Армения потерпела поражение – этот факт надо не просто признать, но и научиться с ним жить. В том числе, перестать воспринимать случившееся как конец света и «все пропало, жизнь кончена, осталась только месть». Жизнь продолжается, и поражение может вполне стать окном возможностей, окном для кардинальных реформ. А возникшие геополитические реалии – предпосылками к строительству нового армянского Шелкового пути в нормальный мир.
Еревану просто нужно перестать причитать о собственной уникальности, а начать искать «окно возможностей». После сокрушительного поражения в Крымской войне в XIX веке Россия нашла в себе силы сосредоточиться и стать одной из ведущих держав мира. После того, как Германия и Япония во Второй мировой войне оказались буквально вбомблены в землю – они сумели вновь подняться до высот государств-мировых лидеров.
Что дали Армении шовинизм и милитаризация, потерпевшие крах в ходе Нагорно-Карабахского конфликта?
Увеличение масштабов госдолга страны до 63,8% по итогам 2020 года (против 53,5% годом ранее). Это один из самых высоких показателей на постсоветском пространстве, сопоставимый с безнадежно закредитованной Киргизией.
В обновленных в 2020 году документах Всемирного банка уровень населения Армении с заработком до 5,5 долларов в день в 2018 году составлял 42,5%.
В соответствии с Индексом инклюзивного развития 2018, по доле закрытой экономики в ВВП Армения занимает 45-е место среди 78 развивающихся стран, что на уровне некоторых стран африканского континента.
Согласно данному индексу, по индикаторам производительности труда, ВВП на душу населения, доходов домохозяйств, накопления доходов и богатства, занятости и ожиданий здорового образа жизни, а также доли государственного долга в ВВП Армения в рейтинге соседствует с бедными африканскими странами (Зимбабве, Чад, Мали, Уганда).
Может быть, пора остановиться и разорвать этот круг нищеты? Может, пора заняться собственной страной? Что на это ответит Армения?