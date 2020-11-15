Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:22

Потеря значительной части Нагорного Карабаха и прилегающих территорий чревата масштабными рисками для экономики Армении. Согласно последнему официальному прогнозу Минфина Армении, по итогам текущего года национальная экономика потеряет 6,8% - такая оценка почти втрое хуже первоначальных прогнозов снижения ВВП лишь на 2,6%. И это еще сравнительно благоприятный прогноз, подозреваем, что армянские экономисты попросту боятся давать реальные цифры падения, чтобы не добавлять трагизма в ситуацию, которая и без того трагическая.

«В словосочетании «армянская экономика» одно слово лишнее, причем – любое», уже несколько лет в кулуарах говорят эксперты международных финансовых организаций, и это не ирония и сарказм, и уж тем более – не армянофобия, а горькая констатация факта. Во многом обусловленная тем, что, как указывалось еще в 2019 году в докладе USAID «Диагностика инклюзивной ситуации в Армении», остаются закрытыми границы с восточными и западными соседями, ограничены торговые связи с южным соседом и отсутствует доступ к международным морским путям. Проще говоря, корень экономических проблем Армении, помимо всего прочего, заключается в неблагоприятной для нее геополитической ситуации. То есть, без решения Нагорно-Карабахского конфликта и открытия границ ни о каком серьезном экономическом росте не может быть и речи. А все реформы, которые обещают местные партии, могут носить только ограниченный характер. Парадоксально, но именно военное поражение – как воспринимают в Армении окончание Нагорно-Карабахского конфликта – может стать началом экономического расцвета Армении, как это произошло с Германией и Японией после 1945-го года. Итогами боевых действий и достигнутыми результатами Азербайджан вполне удовлетворен. Следовательно, перед Ереваном сейчас два пути. Первый - путь культивирования реваншистских настроений, мечты о Великой Армении, милитаризация и восприятие окружающего мира как враждебного. Финалом которого станет новая военно-политическая авантюра и новый разгром, еще более серьезный, чем в этот раз. Второй – мирное сосуществование, использование сложившейся ситуации для открытия границ и вывода своей экономики на свет, интеграция в международную систему разделения труда через транспортные возможности вчерашних врагов – Турции и Азербайджана.

Про мифический коридор «Юг-Север» с участием Ирана нужно позабыть, хотя бы на время, поскольку проект этот, мягко говоря, очевидно не состоятелен, и избрание Байдена президентом США ситуацию в ирано-американских отношениях сильно не изменит. Сразу скажу, что предлагаемый второй путь – сложен. И не в технических деталях его реализации, а из-за особенностей армянского менталитета. Слишком долго Ереван вел себя подобно неандертальцам – укрепился в пещере и грозил окружающим дубиной, отказываясь от любого диалога и компромиссов. Но времена меняются, пора выходить из пещер на солнце, хотя бы ради будущего своих детей. Это ведь, согласитесь ненормальная ситуация, когда успех и будущее молодой части населения своей страны связывают не с родной землей, а с возможностью уехать на чужбину и там при помощи сородичей устроиться на теплое место. И не только ненормальная – но и показательная. Народ не верит, что местные политические элиты способны построить нормальную страну с нормальными условиями жизни в ней, страну, где найдется место каждому армянину.