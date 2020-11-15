Леонид Калашников: «У Пашиняна раздвоение личности»

Раздвоение в поведении Никола Пашиняна вызывает полное недоумение, сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в комментарии для Sputnik Армения.

Российский депутат отмечает, что, с одной стороны, Ереван прекрасно понимает, что Россия — единственный гарант его безопасности. И это не только военная база, но и обширное историческое прошлое. С другой, было прямое заигрывание Пашиняна с Западом. Калашников приводит в пример аресты одного из лидеров армянской оппозиции Гагика Царукяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, что фактически сорвало председательство Армении в этой структуре.

При этом Пашинян с американцами поддерживал развитие бактериологической лаборатории и назначал явно прозападных людей на должности, касающиеся обороны и безопасности, отмечает Калашников.

«Если бы не то враждебное окружение, в котором оказалась Армения, Пашинян давно вышел бы из ОДКБ, об этом говорит даже название его партии - «Выход», выход из всех структур, ЕАЭС. Когда мы встречались с ним в 2018 году, я спрашивал: «Неужели вы не понимаете, что безопасность Армении обеспечит только Россия?" ...На что Пашинян отвечал, что понимает, и отбросит эту риторику, придя к власти», - говорит Калашников.