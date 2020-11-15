Оппозиция потребовала возбудить дело против Пашиняна
В Ереване в ходе акции протеста у здания генпрокуратуры Армении протестующие призвали ведомство возбудить уголовное дело против премьера страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости.
"Пашинян своими действиями, незаконными приказами, поручениями, шагами положил начало политическим репрессиям, насилию, чтобы замолчать голос протеста. Вы обязаны перейти к резким шагам, возбудить уголовное дело из-за действий Пашиняна, нарушающих безопасность и целостность нашей страны, ставящих под сомнение единство, демократию, свободу слова", - сказал представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, добавив, что оппозиция поможет в этом генпрокуратуре, представив во вторник сообщение о преступлении.