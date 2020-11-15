Кто митинговать, а кто грабить

В то время как Ереван охвачен митингами протеста, неизвестные преступники ограбили на крупную сумму офис авиакомпании Armenia, расположенный в столице Армении, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что в отделение полиции поступило сообщение от заместителя директора авиакомпании. Он заявил, что неизвестный или группа лиц проникли в офис авиакомпании, вскрыв замок на двери, и унесли крупную сумму из кабинета директора. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает Sputnik Армения.