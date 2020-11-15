Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили последнюю ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели сегодня телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая выполнение трехстороннего заявления, обсудили ряд задач, вытекающих из соглашения, а также решение гуманитарных вопросов", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.