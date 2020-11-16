Президент Армении назвал необходимостью отставку Пашиняна

По его словам, Армения проиграла в войне, причем как на поле боя, так и на дипломатической арене. Страна уже не та, что была 26 сентября и даже 8 ноября, т.е. за день до окончания войны, утверждает Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян в обращении к соотечественникам призвал правительство и Национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам, передает Sputnik Армения.

"...Имеем бушующее общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Арцаха имеет место гуманитарная катастрофа... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью", - говорится в послании президента Армении.

По словам Саркисяна, за последние дни он провел несколько встреч с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными группами и индивидуумами. Провел телефонные разговоры с представителями диаспоры. И абсолютное большинство участников встреч сходятся в одном – в необходимости отставки правительства или прекращения полномочий кабмина и досрочных парламентских выборов.

По итогам встреч и консультаций президент Армении считает, что единственный достойный выход из ситуации заключается в проведении внеочередных парламентских выборов.