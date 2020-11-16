Хикмет Гаджиев: в Джебраиле все сравнено с землей. Масштабы вандализма Армении невообразимы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил провести капитальные работы по восстановлению города Джебраил, освобожденного от армянской оккупации, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева находятся в центре Джабраила после освобождения. Все сравнено с землей. Масштабы вандализма в Армении невообразимы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что будут проведены капитальные восстановительные работы», - написал Гаджиев в твиттере.
President İlham Aliyev and 1st Lady Mehriban Aliyeva are in centre of Jabrayil after liberation. Everything razed to ground. Magnitude of Armenia's vandalism is beyond any imagination.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2020
President Ilham Aliyev emphasized that all-out reconstruction work will be conducted. pic.twitter.com/459vynhYuD