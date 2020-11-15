Армен Саркисян призвал передать власть правительству национального согласия

Власть в Армении в связи с кризисной ситуацией в стране должна быть передана правительству национального согласия. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян в ходе своего обращения к народу, передает ТАСС.

«Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией», — сказал Саркисян.