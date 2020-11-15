Посетивший центр Джебраила глава государства отметил, что в городе не осталось ни одного целого здания.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил.

«Для себя они построили только здание воинской части. Вся оставшаяся инфраструктура, школы, дома, общественные здания разрушены. За все это они будут отвечать в международных судах.

Будут приглашены международные организации и эксперты, будет подсчитан весь нанесенный нам за 30 лет ущерб, после чего подадим иск о компенсации.

Враг будет отвечать также и за то, что он в эти дни разрушил в Кельбаджаре, вырубил леса, сжег школы и здания.

Они думали, что после всех этих разрушений азербайджанский народ никогда сюда не вернется. Поэтому все разрушили, но они ошиблись. Мы вернулись, стоим в нашем родном городе Джебраил. Мы все восстановим», - сказал глава государства.