«Никол Пашинян никому не будет нужен»

Никол Пашинян так или иначе будет вынужден покинуть пост премьер-министра Армении, заявил в интервью российскому «Коммерсанту» армянский политолог Виген Акопян.

«Я не сомневаюсь, что Никол Пашинян уйдет. После того, как он выполнит все, что он подписал, он никому не будет нужен. Ни геополитическим центрам силы, ни внутри страны, ни даже своей политической команде».

«Что касается того, кто это может быть после Пашиняна, то сейчас идет речь о временном решении, временном человеке,— уверен Акопян.— Одним из вариантов может быть президент Армен Саркисян. На несколько месяцев он может возглавить правительство национального согласия... При этом не исключается, что премьером может быть человек с военным прошлым или военный».