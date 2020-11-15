Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:13

Накануне в армянских СМИ прошла небольшая информация центробанка этой страны, которая для многих в Азербайджане прошла незаметно. Хотя сегодня этот вопрос имеет для нас весьма важное значение, так как отражает итоги победы славной Азербайджанской армии в Карабахе. «Вчера и сегодня утром некоторые пользователи Facebook распространили недостоверную информацию об «Арцахбанке», - сообщает Центробанк Армении. В чем же заключается недостоверность информации армянских пользователей Facebook, главный банк страны не уточняет. Но и без того ясно, что речь идет об «Арцахбанке» - главном банке сепаратистов на территории оккупированного до последних дней Карабаха, через который они осуществляли свои грязные финансовые операции.

Но созданная на этой земле самопровозглашенная «НКР» пала, не выдержав освободительного порыва Азербайджанской армии, всесторонне поддерживаемой своим народом. Правда, трехстороннее соглашение о капитуляции подписали не лидеры «НКР» - ереванские ставленники, с которыми в Баку никто и говорить не желал, а премьер-министр Армении Никол Пашинян. А в том, что в «НКР» все делалось под диктовку из Еревана, никто никогда не сомневался. Одним словом, «НКР», громко именуемой армянскими захватчиками Арцах, сегодня нет. А вот «Арцахбанк»... «Арцахбанк» является лицензированной организацией, находящейся под контролем Центрального банка Армении, и действует в рамках Центробанка Армении. Призываем клиентов банка не поддаваться на провокации. Головной офис, расположенный в Ереване, и филиалы банка работают бесперебойно, в нормальном режиме обслуживая своих клиентов», - говорится в сообщении армянского ЦБ. Хотя на поверку «Арцахбанк» является таким же незаконно лицензированным банком, как и незаконно созданный армянскими сепаратистами сам Арцах. Да, ЦБ Армении выдал ему лицензию No.75 от 14 августа 1996 года. Какое право имеет центробанк одной страны выдавать лицензию банку другой, пусть и самопровозглашенной страны? Но с тех пор закрытое акционерное общество «Арцахбанк», созданное на основе «Центрального банка и Сбербанка» «НКР» и не имеющее никакого отношения ни к Армении, ни тем более к ее центробанку, предоставляет банковские услуги как по всей территории «НКР», так и в Армении. К тому же «Арцахбанк» был создан на основе «Центрального банка и Сбербанка НКР», хотя и тот, и другой ранее подчинялись соответствующим структурам, но расположенным в Баку, а не в Ереване. Однако, несмотря на такие фундаментальные и бросающиеся в глаза с первого взгляда недостатки, с этим банком сотрудничали многие банки из других стран и международные финансовые институты. И причина не только в том, что часть из них находилась под влиянием армянского капитала. «Арцахбанк», совладельцем которого является швейцарский миллионер армянского происхождения Вартан Сирмакес, предлагал им приемлемые варианты для отмывания «грязных денег».