Александр Хроленко: «Захватив Физули и Гадрут, азербайджанские войска перекрыли все транспортные магистрали»

«Армянская сторона за 45 суток (с 27 сентября) утратила контроль практически над всей территорией так называемой зоны безопасности (семь районов бывшей Азербайджанской ССР вне карабах ской автономии) и частью Нагорного Карабах а в границах 1991 года. При этом азербайджанские войска могли развить успех, и достичь гораздо большего. Потеря города-крепости Шуши означала блокаду Лачинского коридора, дальнейшее окружение и неизбежное уничтожение армянских войск в Карабах е. Войну остановили международный авторитет и миротворческая операция России», - пишет военный обозреватель «РИА Новости» Александр Хроленко, анализируя причины разгромного поражения армянской армии во второй карабах ской войне.

Автор ставит в вину главе правительства Армении Николу Пашиняну переоценку собственных сил и недооценку возможностей противника – непростительные ошибки для главы государства.

Констатируя огромные потери армянской армии в живой силе – несколько тысяч военнослужащих – А.Хроленко задается вопросом: Не слишком ли велика цена стратегической ошибки военно-политического руководства Армении?

«Поражение армянской стороны – "заслуга" не столько армии, сколько военно-политического руководства. Ошибочная стратегия и тактика никогда не приведут к успеху и окажутся на поле боя опаснее пуль и снарядов противника. По мнению министра обороны Армении Давида Тонояна, армянская армия действовала в Карабахе "по максимуму". Почему не удалось удержать противника на заранее подготовленных (за 28 лет) оборонительных позициях? Объяснение системного поражения присутствием на поле боя турецких советников и беспилотников, а также "нескольких тысяч" сирийских наемников выглядит неполным и даже слабым. Не касаясь даже итогов "всеобщей мобилизации", армянская армия в составе 45 тысяч действующих военнослужащих – слишком значительная сила», - анализирует А.Хроленко потенциальную силу армянской армии до начала боевых действий, озвучив закономерное резюме: «В армянской армии не оказалось декларированных ранее 30 тысяч "штыков", 300 танков, нескольких сотен БМП и БТР. После 40 дней всеобщей мобилизации, ко времени обнародования трехстороннего заявления от 9 ноября, армянских войск в Карабахе оказалось 20 тысяч (по заявлению Пашиняна). И сложилось впечатление, что плана обороны у армянской стороны не было, действовали по обстановке. В первые дни разведка не имела точной информации о намерениях противника, армянские войска на линии соприкосновения пассивно оборонялись. Заметного превосходства в живой силе азербайджанские войска не имели, в операции участвовали около 30 тысяч человек, но при этом сохраняли активность на всех направлениях».