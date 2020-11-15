Лавров и президент МККК обсудят ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обменяться оценками происходящего в ряде регионов мира, включая Нагорный Карабах, и обсудить возможные пути взаимодействия России с МККК в эпоху коронавируса. В свою очередь официальный представитель Красного Креста Рут Хетерингтон в преддверии визита сообщила ТАСС, что МККК ожидает дальнейшего углубления сотрудничества с Россией, направленного на облегчение воздействия конфликта на гражданских лиц.

Предполагается, что в Москве Маурер также проведет встречи по линии Минобороны и МЧС России.