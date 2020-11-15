Новые рекорды азербайджанского хлопководства

В 2020 году азербайджанские фермеры, как и в предыдущие годы, вновь показали высокую производительность в хлопководстве.

Если в прошлом году с полей было собрано 295 тысяч тонн хлопка, то в этом году на данный момент - уже более 300 тысяч тонн. Средняя урожайность в 2020 году составляет выше 30 центнеров, что является одним из рекордных показателей в истории азербайджанского хлопководства.

В настоящее время сбор хлопка продолжается, а значит, общие показатели будут еще выше. Ожидается, что увеличится и средняя урожайность. Сбор хлопка планируется завершить в оптимальные сроки.

В 2020 году в 21 районе Азербайджана под хлопок было засеяно около 100 тысяч гектаров площадей. Самая высокая средняя урожайность зафиксирована в Сальяне (39,15 центнеров с гектара), Нефтчале (37,79), Евлахе (32,50), Бейлагане (32,33), Сабирабаде (31), Саатлы (30,91), Агджабеди (30,78) и Геранбое (30,68).