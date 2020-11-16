Пашинян решил переехать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается переехать в резиденцию на Баграмяна, 26. Здесь можно легче организовать обеспечение безопасности, кроме того, в здании правительства решили провести ремонт, пишет газета «Грапарак».

«После нападения 9 ноября в здании правительства немного поврежден инвентарь, посему это стало удобным поводом для переезда в резиденцию на Баграмяна, 26. Согласно закону, резиденция на Баграмяна, 26 может использоваться президентом Армении и премьер-министром», - пишет газета.