Саперы миротворческой бригады России отправлены в Карабах

Минобороны РФ сообщило о переброске самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, спецтехники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится во вторник в сообщении ведомства, передает ТАСС.

"Саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, а также будут обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения", - говорится в сообщении. Кроме того, для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов задействуют служебных собак.