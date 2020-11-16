Требование в парламенте Армении: Пашинян проиграл войну и должен уйти

В Ереване 17 ноября проходит парламентская четырехдневка. На повестке дня парламентариев всего два вопроса. Один из них – проект бюджета на 2021 год, сообщает Новости-Армения.

Тем не менее парламентская оппозиция в лице партий «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» потребовала созвать внеочередное заседание и обсудить лишь один вопрос – отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С подобным предложением выступили глава партии «Светлая Армения» и председатель ее парламентской фракции Эдмон Марукян, депутаты от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, Микаел Мелкумян, Ивета Тоноян, Геворг Петросян, а также секретарь парламентской фракции партии «ПА» Арман Абовян.

Они настаивают на отставке премьера, отмечая его некомпетентность. По мнению оппозиционных парламентариев, верховный главнокомандующий не справился со своей задачей и проиграл войну в Карабахе.