Президент Красного Креста рассказал о разрушениях в Карабахе

Уровень разрушений в Нагорном Карабах е серьезный, требуется много работы по разминированию, сказал в интервью Интерфакс президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

"По нашим первым впечатлениям, уровень разрушений после шести недель войны высокий. Поэтому потребуется поддержка работ по восстановлению, а с учетом деликатной ситуации с безопасностью, а также перемещением и возвращением населения мы ожидаем, что МККК будет активно вовлечен и в эти вопросы", - сказал Маурер.

Он отметил, что дать точную оценку масштаба разрушений пока невозможно, для этого потребуется много работы, в том числе по очистке территории от боеприпасов.

"Нагорный Карабах - зона, где последние шесть недель происходили боевые действия, это относительно небольшая территория, которая, вероятно, существенно загрязнена боеприпасами: неразорвавшимися боеприпасами, минами. Для восстановления и даже проведения оценки того, сколько требуется восстановить, люди должны попасть в разрушенные деревни, нельзя просто взять и пройти в Степанакерт (Ханкенди), Шушу, другие деревни и города, как будто это обычная воскресная прогулка. Сначала придется провести оценку числа мин и разминирование ", - добавил президент МККК.

Он отметил, что вопрос возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц также находится в центре внимания Красного Креста.