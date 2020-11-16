Представляем читателям интервью с директором cистемы управления больничными данными HISAZ XMİS Эльчином Багировым, который расскажет об этой новой системе, вносящей вклад в развитие страны в этой области.

Больница - это структура, являющаяся самой важной частью системы здравоохранения. Другими словами, это учреждение по предоставлению услуг, которое играет важную роль в защите и улучшении здоровья общества.

1. Что такое система управления больничными данными HISAZ?

- Система управления больничными данными HISAZ - это первая полностью функциональная местная система управления больничными данными в соответствии с международными стандартами. HISAZ XMIS разработана опытными и профессиональными программистами в области программирования и может быть адаптирована к потребностям любого медицинского учреждения. Программа имеет структуру и систему модулей, обеспечивающих высокий уровень безопасности базы данных, что характеризуется безопасной, качественной работой.

2. Какие услуги предлагает HISAZ XMIS?

- Система управления больничными данными HISAZ (XMIS), созданная нашим профессиональным и местным персоналом, была полностью подготовлена в соответствии с больничными данными, лабораторными системами, передачей рентгенологических изображений и мгновенным отслеживанием со стороны финансового директора. В настоящее время наша система предоставляет полнофункциональный сервис, включающий около 30 модулей и 7 сервисов.

3. Соответствует ли HISAZ международным стандартам?

- Мы являемся первыми в Азербайджане, кто работает с системой PACS, одобренной U.S FDA Cleared. Система управления данными больниц HISAZ была удостоена международных сертификатов, таких как ISO 9001, ISO 27001, Project Management Professional, Spice.

4. Что такое система PACS?

- Система управления PACS позволяет вам очень быстро и легко просматривать ваши радиологические изображения из любого места без необходимости установки какого-либо дополнительного программного обеспечения и позволяет вам делиться желаемыми радиологическими изображениями с другими врачами. Наша система предлагает последовательный и интуитивно понятный интерфейс с превосходной интеграцией для легкого доступа к изображениям и данным. Благодаря нашей одобренной U.S FDA Cleared (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) системе PACS вы можете просматривать все радиологические записи в больнице с любого компьютера на одном экране.

5. Имеет ли система преимущество в управлении лабораторными данными?

- Чтобы быстро предоставлять нашим клиентам результаты, получать аналитическую информацию и отслеживать анализы, в лабораториях используют LIS (Лабораторную информационную систему). Получая надежный доступ к нашей системе, наши клиенты могут легко записывать и просматривать результаты анализов, получать информацию о текущем статусе своих анализов, запрашивать прошлые отчеты и проводить анализ данных. Помимо возможности просматривать результаты анализов в режиме онлайн через нашу систему, которая полностью интегрирована с нашим лабораторным оборудованием местными и опытными профессионалами, одним из наших самых важных преимуществ является обеспечение высокого уровня конфиденциальности результатов анализа.

6. Какое преимущество вас отличает от других?

- В отличие от других программ, HISAZ «Служба поддержки клиентов», работающая внутри страны, предоставляет отличный сервис, позволяющий в кратчайшие сроки устранять любые проблемы и как можно быстрее решать новые запросы. С одного экрана, отслеживая все больницы, с которыми мы сотрудничаем одновременно, мы видим и решаем проблемы мгновенно!

Наша цель - создать единую централизованную систему информационных и коммуникационных технологий.

Мы стремимся, чтобы все люди проживали здоровую жизнь!