Депутат Госдумы Тамара Плетнёва: «Соловьев оскорблял Азербайджан. Примите меры!»

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Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой дать оценку позиции телеведущего «России-1» Владимира Соловьева по отношению к нагорно-карабахскому конфликту и его «внутрироссийским нюансам», пишет Росбалт. Плетнева пояснила, что ранее с ней связался журналист одного из федеральных СМИ Антон Куликов, который в публикации в своем издании попытался разобраться в «провокативных высказываниях и поступках известного телеведущего Владимира Соловьева».

По словам журналиста, отметила депутат, Соловьев «вместо того, чтобы соблюдать принцип объективности и политкорректности, радикально склонялся к поддержке одной из воюющих в Нагорном Карабахе сторон». «По свидетельству Куликова, Соловьев и приглашаемые им гости эфира отстаивали правду исключительно армянской стороны, позволяя себе нелицеприятные выпады против Азербайджана и Турции», — указывает Плетнева, подчеркнув, что в России проживает 33 млн мусульман, и около 10% населения (16 млн человек) являются представителями тюркоязычных народов, — «и эта аудитория иначе, чем Соловьев, оценивает ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанский конфликт». «Поэтому, как настаивает автор обращения, столь безапелляционные выпады против Азербайджана, которые на протяжении нескольких последних недель позволял себе телеведущий Соловьев и приглашенные им в эфир политики и общественники, являются непозволительными и оскорбительными для значительной части телезрителей», — продолжает Плетнева. В обращении указано, что «такой подход телеведущего может быть расценен определенной частью граждан как официальная позиция российского правительства и нарушить межнациональное и конфессиональное согласие в стране».