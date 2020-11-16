Вице-спикер Армении: войны в Карабахе можно было избежать

Войны в Карабахе можно было бы избежать путем принятия верного политического решения, заявил вице-спикер Национального собрания Армении Ваге Энфиаджян на сегодняшнем парламентском заседании. Об этом пишет Новости-Армения.

«Я со всей ответственностью заявляю с кафедры Национального собрания Армении, что Армения могла принять политическое решение и прекратить войну», - сказал Энфиаджян, по словам которого, в зале заседания есть люди, которые «чётко знали, как можно предотвратить войну», но не сделали этого.

При этом вице-спикер армянского парламента не уточняет, что это за верное политическое решение.