Депутат Рубен Рубинян: «Ведь Пашинян всем вам предлагал сдать Азербайджану 7 районов!»

На предложения прекратить войну в Карабах е не соглашалась сама оппозиция, заявил глава депутатской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян (член правящей фракции «Мой шаг») во вторник в парламенте Армении, передает «Спутник-Армения».

Обратившись к парламентской оппозиции, Рубинян напомнил, что 27 сентября, в день начала войны, премьер-министр Никол Пашинян говорил, что можно ее остановить, и указал, какую цену за это придется заплатить.

«Что мы слышали в ответ? Все фракции говорили: "Это недопустимо! Мы идем до конца, мы рядом с вами!" А теперь вы говорите обратное: "Все можно было спасти, мы вас предупреждали". Не делайте этого, просто не играйте на эмоциях людей!» - заявил Рубинян.

С точки зрения Рубиняна, на митинги оппозиции потому и приходит сравнительно немного людей (тысячи, но все же не десятки тысяч), что оппозиция говорит только о том, что случилось, но ничего не говорит о будущем, то есть о том, как предлагает выйти из положения.