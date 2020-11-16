Отдел информации 11:59

Соглашение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта стало одной из основных тем самого популярного в Украине политического ток-шоу «Свобода слова» со Славиком Шустером. Украинское экспертное сообщество с первых дней войны в Нагорном Карабахе пристально отслеживало успехи азербайджанской армии, проецируя происходящее с конфликтом на Донбассе. Гостями передачи, вышедшей в эфир 13 ноября стали посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, первый президент Украины Леонид Кравчук, народный депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий и другие. В качестве гостя также был приглашен посол Армении в Украине, однако он отказался прийти. Вместо посла позицию армянской стороны представлял бывший замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян.

В своем выступлении посол Эльмира Ахундова заявила, что сегодня в регионе формируются новые реалии, новая действительность, к которой все должны привыкнуть. «Турция будет участвовать, обязательно, наряду с Россией в урегулировании этого конфликта и нечему здесь удивляться. Потому что Турция с 1991 года наш ближайший союзник, и она всегда поддерживала нас. Мы братская страна, мы братские народы. А почему Россия и Турция? Во-первых, у России есть прекрасный опыт проведения совместной с Турцией миротворческой деятельности, по-моему, это страны, которые достаточно активно и плодотворно сотрудничали и в Ливии, и в Сирии. А кто еще? Это две страны, которые действительно заинтересованы в урегулировании конфликта, это ближайшие соседи, это региональные державы. Никогда другого мы просто не видели и не было другой возможности так быстро повлиять на ситуацию в регионе, на то, чтобы Армения в конце концов приняла наши условия, потому что вы все понимаете, что то, что произошло несколько дней назад – это был акт капитуляции. Вы это все понимаете прекрасно. И принудить Армению к миру, к добровольному выводу своих войск из нескольких оставшихся неосвобожденными оккупированных районов могла только ее союзник Россия, член ОДКБ, которая могла это сделать. Она это сделала. За что мы ей благодарны», - сказала Эльмира Ахундова. Славик Шустер, обратившись к Эльмире Ахундовой заявил, что азербайджанская армия при поддержке Турции долго готовилась к началу боевых действий. На что, Эльмира Ахундова заявила, что когда твои земли находятся под оккупацией и когда народ хочет их освободить, то к этому нужно готовиться долго и основательно.

«Конечно, все эти годы мы готовились к войне за освобождение территорий, никто этого не скрывал – и технологически, и в военном плане, и политически, но прежде всего мы укрепляли страну экономически, потому что вы же понимаете, что только сильная страна со стабильной экономикой и сильной армией может выиграть войну за такой короткий срок. Не забывайте, что все эти годы Армения тоже не сидела сложа руки. Они говорили, что готовы освободить по меньшей мере 5 районов, но посмотрите: сегодня открывается совершенно парадоксальная, сюрреалистическая картина. Мы увидели огромное количество укрепрайонов – блиндажи, подземные бункера, переходы, заминированные поля. Для чего все это делалось, хочется спросить, если они собирались все равно это все отдавать, возвращать все эти территории? Для чего? Вместо того чтобы договариваться на самом деле, идти на реальные мирные переговоры, к которым призывал и к которым был готов Азербайджан. И была прекрасная возможность несколько раз подписать мир на более выгодных для Армении условиях. Вместо этого они сооружали блиндажи, минировали поля. Вместо того, чтобы действительно договариваться со своими соседями. И еще уничтожали все, что было на этих землях. 26 лет назад наш народ оставил Нагорный Карабах и другие районы процветающими, очень красивыми. Физули, Агдам – это были богатейшие города, с музеями, памятниками архитектуры, храмами. Сейчас мы когда видим эти сюрреалистические картины, мы поверить не можем, что нация, называющая себя самой древней, самой цивилизованной, идущей от Адама и Евы, на 99 процентов уничтожила все, что было на этой земле. Это как называется, это что? А мы готовились, мы строили свою страну, мы строили свои города, мы строили свой мир, мы стали процветающей сильной державой и только поэтому мы смогли одолеть врага в этой войне. Потому что мы были едины, потому что мы хотели этого. И никакая не Турция, никакая Россия. Мы сами это сделали – наш солдат и наш офицер!», - сказала посол.