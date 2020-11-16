Партия Пашиняна обвинила оппозиционеров в участии в погромах

Среди людей, громивших здание парламента Армении, был и депутат от "Процветающей Армении", заявила депутат от блока "Мой шаг" Лена Назарян.

"Среди тех, кто ночью вломился в парламент и правительство, был и депутат от "Процветающей Армении". Назвать его имя? Давид Манукян", - заявила Лена Назарян, передает Sputnik Армения.

Слова Назарян вызвали бурную реакцию у "процветающих" оппозиционеров, в том числе Наиры Зограбян. Увидев, что шум в зале нарастает, глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц взяла перерыв в заседании на 20 минут.

Армянское СМИ напоминает, что ранее пресс-секретарь премьера Пашиняна - Мане Геворкян выложила видео, на котором среди ворвавшихся в здание правительства видны представители разных политических сил.