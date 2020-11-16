Вашингтон и Париж требуют доли по Карабаху актуальный комментарий
Соединенные Штаты и Франция хотят от России большей ясности по условиям полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в договоренностях.
«Они [Помпео и Ле Дриан - ред.] подробно говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) они разделили общую точку зрения: что мы по-прежнему привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы... признавая действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое действительно удержалось на протяжении недели. Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции» - заявил на брифинге для прессы высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.
«Взвыл купец Бабкин, жалко ему, видите ли, стало украденной шубы», - лучше классика о реакции Парижа и Вашингтона на происходящее в Закавказье и не скажешь. Поскольку Трамп и Макрон действительно чувствуют себя обворованными. Взяв на себя обязательства сопредседателей в Минской группе и ничего реально там не делая, лишь состригая не слишком обильные политические купоны – они внезапно обнаружили, что надобности в таких «свадебных генералах» нет, и без них управились.
Для людей, считающих себя вершителями судеб мира и любого региона – ситуация обидная. Тем более что основную роль в мирном процессе сыграли те, кого Вашингтон и Париж за общий стол клуба для избранных пускать никак не хотели бы – Москва и Анкара.
Потому заявление Помпео и Ле Дриана звучит следующим образом: «Вы там чего-то наделали, ладно. Но теперь – пришлите нам на согласование, мы рассмотрим и утвердим. Хотя – не факт. И обязательно отчитайтесь, что там вообще делает Турция. А то мы тут обеспокоены. И на будущее – никакой активности без согласования с нами».
Вопрос о том, что Вашингтон и Париж сейчас нужны в процессе Нагорно-Карабахского урегулирования как в русской бане или турецком хамаме пассатижи – у Помпео и Ле Дриана даже не возникает. Вынь да положь им долю, размер которой они назначат сами – иначе начнутся проблемы. Такой вот незатейливый межгосударственный рэкет с целью добавить к венкам обитателей геополитического Олимпа – вершителей судеб мира - еще несколько лавровых листочков.
Изменения в мировых раскладах в период пандемии происходят с какой-то уж совершенно невообразимой скоростью. Но, похоже, кое-кто их благополучно проспал. Старый миропорядок уходит, прежняя система сдержек и противовесов в региональных балансах меняет единицы измерения, а шестеренки созданных ранее международных механизмов – той же Минской группы – проржавели, еле двигаются с ужасающим скрипом и никуда не годны.
Если этого не видят в Вашингтоне и Париже – печально. Но не только, поскольку еще и опасно. Проблемы со зрением можно было бы решить посещением окулиста. Но вот чем избавить от проблем мышления, когда старые подходы пытаются как сову на глобус натянуть на новые региональные реалии? Вашингтон и Париж вмешательством в процесс нагорно-карабахского урегулирования только создают предпосылки для его срыва.
А значит – для новой, еще большей крови и нестабильности в Закавказье. Их требования дают местным реваншистам ложные иллюзии того, что все еще можно переиграть, иллюзии, которые оплачены могут быть только одним – новым витком людских страданий.
Народы региона, что для Вашингтона, что для Парижа – не более чем разменная монета в большой геополитической игре, десятки, сотни, тысячи человеческих жизней – мелочь, не заслуживающая внимания, вполне допустимые потери для сохранения статуса «вершителей судеб мира».
Им в принципе совершенно безразлично, прекратится ли конфликт в Нагорном Карабахе, придут ли на эти земли покой и процветание. Главное – чтобы не выиграли Анкара и Москва, главное – чтобы партия здесь не обернулась имиджевыми потерями и утратой пакета акций, который что у Белого дома, что у Елисейского дворца есть в любом, сколько-нибудь заметном конфликте.
И теперь они требуют им этот пакет немедленно вернуть. Сломает или нет этот возврат процесс мирного урегулирования – их совершенно не волнует. Ничего личного – только политический бизнес.