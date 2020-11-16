Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:37

Соединенные Штаты и Франция хотят от России большей ясности по условиям полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в договоренностях. «Они [Помпео и Ле Дриан - ред.] подробно говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) они разделили общую точку зрения: что мы по-прежнему привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы... признавая действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое действительно удержалось на протяжении недели. Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции» - заявил на брифинге для прессы высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.

«Взвыл купец Бабкин, жалко ему, видите ли, стало украденной шубы», - лучше классика о реакции Парижа и Вашингтона на происходящее в Закавказье и не скажешь. Поскольку Трамп и Макрон действительно чувствуют себя обворованными. Взяв на себя обязательства сопредседателей в Минской группе и ничего реально там не делая, лишь состригая не слишком обильные политические купоны – они внезапно обнаружили, что надобности в таких «свадебных генералах» нет, и без них управились. Для людей, считающих себя вершителями судеб мира и любого региона – ситуация обидная. Тем более что основную роль в мирном процессе сыграли те, кого Вашингтон и Париж за общий стол клуба для избранных пускать никак не хотели бы – Москва и Анкара. Потому заявление Помпео и Ле Дриана звучит следующим образом: «Вы там чего-то наделали, ладно. Но теперь – пришлите нам на согласование, мы рассмотрим и утвердим. Хотя – не факт. И обязательно отчитайтесь, что там вообще делает Турция. А то мы тут обеспокоены. И на будущее – никакой активности без согласования с нами». Вопрос о том, что Вашингтон и Париж сейчас нужны в процессе Нагорно-Карабахского урегулирования как в русской бане или турецком хамаме пассатижи – у Помпео и Ле Дриана даже не возникает. Вынь да положь им долю, размер которой они назначат сами – иначе начнутся проблемы. Такой вот незатейливый межгосударственный рэкет с целью добавить к венкам обитателей геополитического Олимпа – вершителей судеб мира - еще несколько лавровых листочков. Изменения в мировых раскладах в период пандемии происходят с какой-то уж совершенно невообразимой скоростью. Но, похоже, кое-кто их благополучно проспал. Старый миропорядок уходит, прежняя система сдержек и противовесов в региональных балансах меняет единицы измерения, а шестеренки созданных ранее международных механизмов – той же Минской группы – проржавели, еле двигаются с ужасающим скрипом и никуда не годны.