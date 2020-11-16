Ильхам Алиев: Азербайджан построит дорогу из Физули в Шушу

Из города Физули в Шушу прокладывается автомобильная дорога. Как сообщает AzTV, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реализацией проекта в Физулинском районе.

Глава государства отметил, что сегодня очень знаменательный день в истории Азербайджана.

«Сегодня закладывается дорога Физули-Шуша», - сказал президент, поздравив азербайджанский народ.

«Эта дорога имеет очень большое значение. Потому что эта дорога ведет нас в Шушу. В то же время, это первый проект, который реализуется на освобожденных территориях», - сказал президент.