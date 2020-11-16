Ильхам Алиев: «У Нагорного Карабаха не будет никакого статуса»

«Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единое Азербайджанское государство. Многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита на освобожденные территории, передает Report.

«Все граждане Азербайджана, представители всех наций и религий живут нормально, живут в условиях мира и дружбы. Армянский народ тоже будет так жить», - сказал глава государства.