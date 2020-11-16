Ильхам Алиев: Где героизм Кочаряна и Саргсяна? Ваши ордена - погремушки

«Сколько человек дезертировало. Главарь их хунты спрятался в бункере, нос не смел вытащить оттуда. Так где же твоя храбрость, отвага? Мы разгромили армянскую армию», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита на освобожденные территории, передает Report.

«В тоже время мы преподали урок преступникам. Долгие годы прибывавшим у власти в Армении. Пашинян за последние два года уничтожил свою страну, сейчас он просто думает только над тем, как бы спастись от гнева армянского народа. Мы уничтожили армию Кочаряна и Саргсяна. Они разрушили наши земли. В этот раз они из страха даже нос свой не смогли всунуть на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Одели себе на грудь ордена фальшивых героев. Снимите и выкиньте эти железки. Мы вас победили, Пашинян – никто! Вас – Кочарян и Саргсян! Палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы вас победили. Мы уничтожили вашу армию!» - подчеркнул глава государства.