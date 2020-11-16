Поликлиники Баку переходят на усиленный режим

Учитывая рост числа случаев заражения COVID-19, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения (по городу Баку) поликлиники перешли на усиленный режим работы. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

По его словам, услуги по COVID-19 будут предоставляться гражданам семь дней в неделю, включая субботу и воскресенье, с 08:00 до 18:00. Сюда входит наблюдение за пациентами, получающими лечение в домашних условиях, забор мазка на вирус COVID-19, распределение комплексных витаминов.