Кремль о главных итогах договоренностей по Карабаху

Главным итогом перемирия в Нагорном Карабахе является то, что "пушки молчат", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя главные итоги договоренностей по Нагорному Карабаху, передает ТАСС.

"Нужно обращаться к военным экспертам, - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают итоги первой недели мира в Нагорном Карабахе. - Но прежде всего нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть".