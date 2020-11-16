Ильхам Алиев: «У меня одно условие Пашиняну - убирайся вон!»

«После этого никто не станет говорить с нами на языке ультиматума. В том числе и опозоренный Пашинян, который ставил нам семь условий. Всеми этими условиями мы дали ему по голове. Что стало с этими условиями?», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита на освобожденные территории, передает Report.

«У меня было всего одно условие – убирайся вон! И это условие выполнено. За счет силы, за счет единства, за счет наших героев, за счет наших шехидов. Я из освобожденного Физули еще раз прошу, чтобы Аллах смилостивился над нашими шехидами. Желаю терпения их близким. Я выражаю благодарность их родителям за то, что они вырастили для народа и государства таких героев», - подчеркнул глава государства.