Лавров: рассчитываем на подключение ООН к работе в Карабахе

Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за Международным комитетом Красного Креста подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры Организации Объединенных Наций. Я имею в виду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов и, конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят также задачи сохранения культурного наследия. И здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО", - сказал российский министр журналистам.

Лавров отметил, что МККК давно присутствует в регионе и его опыт может быть полезен для других организаций. По его словам, МККК может сыграть важную роль в преодолении последствий произошедшего в Нагорном Карабахе.