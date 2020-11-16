14:29

В UNEC дан старт «Обсуждениям Карабаха». Первое обсуждение, транслируемое в прямом эфире через Facebook, состоялось на тему «Ущерб, нанесенный Азербайджану армянской оккупацией: методология и первичная оценка». В обсуждениях, проходящих под модераторством ректора UNEC профессора Адалята Мурадова, приняли участие депутат Махир Аббасзаде, профессор Университета Ататюрка (Турция) Керем Карабулут, заведующий отделом Министерства экономики Гусейн Гусейнов и доцент НИИЭИ UNEC Фархад Микаилов.

Ректор довел до внимания, что армянские оккупанты начали военную провокацию 27 сентября, и война, длившаяся 44 дня, закончилась славной победой Азербайджанской армии. Говоря о том, что земли, находящиеся под оккупацией около 30 лет, можно сказать, полностью освобождены, ректор отметил, что сейчас одним из важнейших задач является оценка ущерба, нанесенного нашей стране в результате оккупации. Было отмечено, что следует исследовать и оценить ущерб, нанесенный Азербайджану во время Первой Карабахской войны и Отечественной войны, а также в период конфликта, не только в экономической сфере, но и в экологической и социальной, а также ущерб человеческой жизни и здоровью. Ректор подчеркнул важность учета упущенных возможностей в результате оккупации, учитывая социально-психологические потери.

Затем доцент Фархад Микаилов раскрыл основы методологии оценки и математические модели ущерба, нанесенного Азербайджану в результате оккупации. Он отметил, что во время исследования он изучал ущерб в результате оккупации в материальном, моральном и психологическом направлениях, и при оценке был учтен международный опыт.

Профессор университета Ататюрк Керем Карабулут рассказал о первичном исследовании, дал информацию о возможных ущербах и важных моментах. По его расчетам, общий ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией составляет 1 триллион 150 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что выплата компенсации может производиться в соответствии с международной практикой. Обратив внимание на подземные и надземные богатства Карабаха, профессор отметил, что эта территория в экономике страны имеет важное значение.

Депутат Махир Аббасзаде подчеркнул актуальность темы, обратил внимание на подходы в международной практике в оценке ущерба. Он отметил, что экономические, экологические, социальные преступления, совершенные Арменией, - это преступления не только против Азербайджана, но и против всего человечества.

Заведующий отделом Министерства экономики Гусейн Гусейнов выступил с презентацией по поводу социально-экономического ущерба, понесенного Азербайджаном в результате армянской оккупации. Он обратил внимание, что было уничтожено более 600 промышленного и сельского хозяйства, более 700 учреждений здравоохранения, а также образцы национально-культурного наследия, мечети и лесные массивы.