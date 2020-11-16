Лавров: «Никаких ревизий заявления Путина, Алиева и Пашиняна не будет»

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг карабах ского конфликта.

Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабах у, подробности были сообщены по дипломатическим каналам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений", - сказал он журналистам.

Лавров заверил, что американская сторона была проинформирована обо всем на уровне заместителя госсекретаря с учетом того, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке.

Кроме того, Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США, сказал министр.

По его словам, за последние десять дней тему Карабаха "подробнейшим образом" дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой.

Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, заявил Сергей Лавров.

"Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.