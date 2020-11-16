Лавров: "Россия готова вернуть азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах"

"Насчёт возвращения беженцев, и азербайджанских, и армянских - они должны возвращаться в места своего традиционного проживания в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, в безопасности, добровольно", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Конечно, им должна оказываться помощь в обустройстве на местах своего прежнего проживания, тем более в тех случаях, когда эти места подвергались боевым действиям и там требуются восстановительные работы", - добавил министр.

Он отметил, что обсуждал эти вопросы в ходе переговоров с президентом МККК Петером Маурером во вторник.

"Здесь, конечно, международные организации могли бы сыграть свою роль, мы будем этому всячески содействовать. Важно как можно скорее помогать желающим вернуться, сделать это в максимально безопасной, максимально комфортной ситуации", - сказал министр.