Подписывайтесь на Telegram-канал haqqin.az

Две недели назад информационно-аналитический портал haqqin.az создал собственный Telegram-канал (https://t.me/haqqin_azz).

За это время количество постоянных подписчиков телеграм-канала приблизилось к четырем тысячам.

Редакция haqqin.az рада сообщить о кардинальных изменениях в работе телеграм-канала, благодаря чему подписчики будут еще оперативнее получать доступ к самым важным и актуальным новостям.

При этом по телеграм-каналу продолжит расходиться информация, которая в силу тех или иных причин не может публиковаться на основном ресурсе.

Мы ждем тебя, дорогой читатель, в Telegram!