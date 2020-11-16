Подписывайтесь на Telegram-канал haqqin.az
Две недели назад информационно-аналитический портал haqqin.az создал собственный Telegram-канал (https://t.me/haqqin_azz).
За это время количество постоянных подписчиков телеграм-канала приблизилось к четырем тысячам.
Редакция haqqin.az рада сообщить о кардинальных изменениях в работе телеграм-канала, благодаря чему подписчики будут еще оперативнее получать доступ к самым важным и актуальным новостям.
При этом по телеграм-каналу продолжит расходиться информация, которая в силу тех или иных причин не может публиковаться на основном ресурсе.
Мы ждем тебя, дорогой читатель, в Telegram!