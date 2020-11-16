Ильхам Алиев: "Подлый враг продолжает совершать зверства"

«Сейчас этап политического урегулирования конфликта. И на этом этапе Азербайджан добивается и добьется желаемого. Завершился военный этап конфликта. 9 ноября с освобождением Шуши и еще свыше 70 населенных пунктов был положен конец военному этапу конфликта». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита на освобожденные территории.

«В начале конфликта и Второй карабахской войны я говорил, и сегодня с чувством большой гордости повторяю, что у этого вопроса были военно-политические пути решения и Азербайджан доказал это на поле боя. Мы заставили врага подписать акт о капитуляции и таким образом, в ближайшие дни, находившиеся под оккупацией Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы возвращаются в Азербайджан. Но посмотрите, какие зверства совершает подлый враг – они сжигают дома, школы, рубят деревья, обрывают линии электропередач. Весь мир видит это, все ведущие международные телеканалы показывают это. У них нет ни стыда, ни совести, ни морали. Поэтому победа, достигнутая во Второй карабахской войне, имеет большое историческое значение. Это не только вопрос освобождения Азербайджаном своих родных земель. Это в то же время демонстрирует всему миру, всем оккупантам, что их может ожидать такой конец. Оккупантов и захватчиков ждет такой конец», - сказал президент.