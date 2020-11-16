Стартовал турнир под названием «Карабах – это Азербайджан!»

При организации Gaming League Azerbaijan, поддерживающей развитие киберспорта в нашей стране, начался новый турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive. Турнир, посвященный славной победе Азербайджанской армии, называется « Карабах – это Азербайджан!».

В соревновании, в организации которого также участвуют Министерство молодежи и спорта, Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Федерация киберспорта Азербайджана, принимают участие 8 команд: Lankaran Heroes, Qakh Berkuts, Qobustan Stones, Karabakh Horses, Shaki Khans, Balakhani Oilers, Khizi Mountains и Ganja Poets.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов рассказал, что идея проведения турнира возникла после блестящей победы Азербайджана в Карабахе.

«Под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия добилась исторической победы, - говорит он. – Именно поэтому мы как организаторы приняли решение провести турнир под девизом «Карабах – это Азербайджан!». Потому что эти слова главы государства выгравированы в сердце каждого азербайджанца».

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) – компьютерная игра в жанре шутер. Как и в других играх серии, в CS:GO геймеры также делятся на две команды: террористы и спецназ. Победитель игры определяется согласно показанным командами результатам в раундах.

Counter-Strike: Global Offensive – одна из самых популярных киберигр в мире. Самыми престижными соревнованиями являются чемпионаты Meycor и турниры Blast Premier. Призовой фонд этих соревнований превышает более 4 млн долларов.