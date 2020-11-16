Путин: Карабахская проблема урегулирована на справедливой основе

Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется, передает РИА Новости.

Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе.