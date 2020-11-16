Путин: Карабахская проблема урегулирована на справедливой основе
Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется, передает РИА Новости.
Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе.
"Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента", - сказал Путин.
Он упомянул, что все это зафиксировано в трёхстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.
"Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - подчеркнул президент РФ.