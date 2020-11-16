Экс-премьер Армении Вазген Манукян: «Пашиняна могут принести в жертву»

«Фактически, иностранные силы без объявления войны против Армении, не пролив крови, завоевали нашу страну и повели ее в том направлении, последствия которых мы сегодня «вкушаем». Эти силы могут решить принести в жертву Никола Пашиняна и продолжить поддерживать свой контроль в нашей стране посредством кого-то другого». Об этом в интервью армянским СМИ заявил бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян.

По его словам, Армения стала беззащитным государством.

«В любую минуту ситуация может измениться, и мы подвергнемся агрессии. Но, согласно документу, подписанному 10 ноября, у нас теоретически есть 5 лет, чтобы встать и окрепнуть (срок российской миротворческой миссии - 5 лет). Не может быть двух мнений о том, что Никол Пашинян должен отойти от власти. Однако я призываю наш народ больше не верить «сладким» словам, берущим за душу... Это важный вопрос и для всех национальных политических сил - не поддаваться мнениям толпы, которые искусно формируют враждебные иностранные силы, захватившие нашу страну», - сказал он.