В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1 395 человек). В то же время 1 139 пациентов (605 - накануне) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров от 17 ноября.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 79 158 случаев заражения коронавирусом, из них 56 894 человека вылечились, 1005 пациентов скончались.

Лечение 21 259 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 536 434 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 213 - за минувшие сутки.