В Баку мужчина застрелился из автомата фото
В социальных сетях активно распространяется фотография мужчины, застрелившегося из автомата. Окровавленное тело мужчины лежит рядом с дорогим автомобилем марки Mercedes с госномерами 10-AA-317.
Индицидент произошел на территории Насиминского района Баку.
Как сообщает агентство Report, убитым оказался Рамин Алмамед оглу Алиев. Он застрелился из автомата рядом с домом, в котором снимал квартиру.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.