В социальных сетях активно распространяется фотография мужчины, застрелившегося из автомата. Окровавленное тело мужчины лежит рядом с дорогим автомобилем марки Mercedes с госномерами 10-AA-317.

Индицидент произошел на территории Насиминского района Баку.

Как сообщает агентство Report, убитым оказался Рамин Алмамед оглу Алиев. Он застрелился из автомата рядом с домом, в котором снимал квартиру.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.