В социальных сетях в эти дни все говорят о фотографии, запечатлевшей дом в освобожденном Азербайджанской армией Гадруте, на стене которого надпись: «Маштага. Интернат №1».

Старший брат Эльчина – Араз Ахмедов основал общественное объединение «Социальная интеграция выпускников интернатов». А Эльчин всегда был его правой рукой в этой организации. Они помогают ребятам, которые, как они когда-то, волею судьбы оказались в интернате.

Родителей он потерял в раннем детстве – погибли в аварии. Он с братьями попал в интернат в поселке Маштага. И то, что этому заведению он посвятил победу, говорит о его благодарности людям, заменившим им родителей.

Как выяснил haqqin.az, так отметил свое участие в возвращении Гадрута Эльчин Ахмедов, отец троих детей, посчитавший своим долгом отправиться на войну за родную землю. После Гадрута он был и среди тех отважных азербайджанских солдат, кто брал Шушу. А удивившее всех граффити объясняется просто – Эльчин сирота и вырос в этом интернате.

«Вспоминать это тяжело. Когда потеряли мать, я замкнулся в себе. Но потом осознал, что теперь ответственность за братьев на мне, и взял себя в руки. Представьте только, в свои 13 мне пришлось заботиться о четверых младших. А в нашем доме ни газа, ни света, ни хлеба…» - делится Араз.

Но через некоторое время их взяло на свое попечение государство. Братья отправились в интернат, а сестер забрала к себе тетя.

«Младшему брату было три года, среднему – шесть. Мы ловили голубей и приносили их домой, чтобы хоть что-то поесть. Но расставаться, уходить из своего дома не хотелось. Узнав о нашем бедственном положении, в Исполнительной власти поняли, что дальше детям так жить нельзя. Нам сказали, что если не возьмут опекунство родственники, то всех поместят в интернат. Двух сестер взяла к себе тетя. А мы оказались в интернате», - продолжает Араз.

Братьев Ахмедовых определили в интернат в Лянкяране, а позже перевели в такой же маштагинский - №1. Однако поначалу мальчиков распределили по разным заведениям. В Маштага попал лишь старший, Араз. Подросток не хотел соглашаться с таким решением, но настоять на своем не смог. Так и учился в Маштага и тайком навещал братьев. Потом об этом узнал директор интерната и позволил ездить и видеться с братьями. Но Араз не успокаивался и, немного повзрослев, написал письмо в Минобразования. Ему пошли навстречу и братьев объединили в одном интернате.

Была и другая беда – никто из родственников не интересовался и не навещал их, что совсем не свойственно нашему народу.

«Родню не волновало, как мы живем, что с нами вообще. Кроме сестры нашей мамы. Ладно, я был взрослым, но никто не вспомнил о моем трехлетнем брате… Обидно, конечно, но пережили и это. Мы покинули интернат в 2000-м году. И были благодарны, что нас не оставили в беде. Конечно, никакой интернат родного дома не заменит, но была крыша над головой, была еда. Позже мы все освоили профессию, открыли цех по лепке. Жили в общежитии, в тесноте, но ни в обиде… И теперь помогаем другим интернатским детям», - с гордостью говорит Араз о себе и своих братьях, сумевших преодолеть все невзгоды, стать трудолюбивыми и порядочными людьми, верными долгу Родине.

Сегодня все братья особенного гордятся Эльчином, отважно сражавшемся за исконно азербайджанскую землю и по праву оставившем в освобожденном Гадруте ставшую знаменитой на всю страну надпись.