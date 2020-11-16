Лена Назарян: "Пашинян спас Степанакерт и жизнь 30 тысяч солдат"

“Никто не отрицает, что ответственность за эти процессы несет правящая сила. Я это признаю, и выводы будут сделаны», - заявила сегодня на заседании парламента вице-спикер Лена Назарян, передают армянские СМИ.

По ее словам, именно эта ответственность вынудила премьер-министра подписать трехстороннее заявление, чтобы спасти жизнь 25-30 тыс. бойцов. Этим заявлением он спас Степанакерт (Ханкенди).

“Я не признаю, что все это – следствие 2,5 лет правления. Это следствие политики последних 25 лет, а также региональных и геополитических трансформаций, которые следует учитывать. Я признаю, что эти события вызвали общественные эмоции. Даже если выходом являются политические перемены, то, думаю, разумные люди понимают, что нужно время. Нельзя сейчас ездить с предвыборной кампанией в села, где скорбят о гибели бойцов”, - сказала Назарян.